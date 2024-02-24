МЧС Казахстана: в Алма-Ате ночью ощущались подземные толчки магнитудой 6,1

Жители казахстанского города Алма-Аты почувствовали подземные толчки в ночь на 24 февраля. О землетрясении сообщила пресс-служба Сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС республики, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии