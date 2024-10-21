Больше всего россиян возмущают зарплаты госслужащих и курьеров

Пока средняя заработная плата в стране колеблется на уровне 80 тысяч рублей, представители отдельных профессий получают гораздо больше – так, курьеры могут зарабатывать почти вдвое больше, около 155 тысяч рублей.
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