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Больше всего россиян возмущают зарплаты госслужащих и курьеров

Больше всего россиян возмущают зарплаты госслужащих и курьеров

Пока средняя заработная плата в стране колеблется на уровне 80 тысяч рублей, представители отдельных профессий получают гораздо больше – так, курьеры могут зарабатывать почти вдвое больше, около 155 тысяч рублей.

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