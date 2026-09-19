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Царьград

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Трамп предложил переименовать ИИ: лидирует "высший интеллект"

Трамп предложил переименовать ИИ: лидирует "высший интеллект"

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство термином "искусственный интеллект" и предложил альтернативы: "высший", "экстремальный" и "верховный интеллект".

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