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Сергей Аксёнов: Подписал указы о назначении Ольги Александровны Славгородской на пост министра экологии и природных ресурсов...

Сергей Аксёнов: Подписал указы о назначении Ольги Александровны Славгородской на пост министра экологии и природных ресурсов...

Подписал указы о назначении Ольги Александровны Славгородской на пост министра экологии и природных ресурсов РК – Главного государственного инспектора РК и Валентины Васильевны Лаврик на пост министра образования, науки и молодежи РК.

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