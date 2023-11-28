США похвалили Пашиняна за смелость, надев на него "антипутинский браслет"

Джеймс О'Брайен поприветствовал реформы, инициированные премьером Пашиняном. В США уже не скрывают, что политика властей Армении позволит ей быть дальше от РоссииПомощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время очередного онлайн-брифинга заявил, что США приветствуют реформы в Армении.
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