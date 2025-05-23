«15 ЛЕТ ДЕТСТВА». Праздничный концерт

Веселье, штуки, а ещё любимые песни из детских фильмов и мультфильмов в исполнении звёзд российской эстрады и музыкального театра «Домисолька» — в невероятном красочном шоу «15 ЛЕТ ДЕТСТВА»! «Прекрасное далёко», «Крылатые качели», «33 коровы», «Леди Совершенство», «Чунга-Чанга» и ещё много других хитов в исполнении Нонны Гришаевой, Жасмин, Алексея Воробьёва, Руслана Алехно, Варвары, КиКидо, Бэтси, Жени Лизогуб.