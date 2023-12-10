Глава ЕК назвала требования для вступления Украины в ЕС

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 10 декабря, заявила, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) будет осуществлено исключительно после выполнения страной всех представленных ей требований.
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