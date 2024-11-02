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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В связи с празднованием Дня народного единства почтовые отделения изменят график

В связи с празднованием Дня народного единства почтовые отделения изменят график работы. 2 ноября, почтамты закончат работу на час раньше обычного.

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