В связи с празднованием Дня народного единства почтовые отделения изменят график работы. 2 ноября, почтамты закончат работу на час раньше обычного.
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В связи с празднованием Дня народного единства почтовые отделения изменят график работы. 2 ноября, почтамты закончат работу на час раньше обычного.