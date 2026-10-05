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ИА Регнум

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Нижегородский министр покинул пост после видео с пьяной разборкой

Нижегородский министр покинул пост после видео с пьяной разборкой

Министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев покинул пост после конфликта с футболистами «Нижнего Новгорода» на вокзале.

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