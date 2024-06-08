Бывший немецкий дипломат предупредил о неготовности Германии воевать с Россией

По его мнению, лишь две армии в Европе могут быть готовы к конфликту.Бывший дипломат из ФРГ Иоахим Биттерлих в беседе с журналистами телеканала WION заявил, что немецкая армия не готова вступить в войну с Россией.
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