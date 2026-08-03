🤑Сборы ребёнка в школу в 2026 году обойдутся минимум в 30 000 рублей С каждым годом подготовка к школе становится все более финансово затратной.
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🤑Сборы ребёнка в школу в 2026 году обойдутся минимум в 30 000 рублей С каждым годом подготовка к школе становится все более финансово затратной.
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