“President Trump touted his power in his second go-around in the White House Saturday while rallying in Kentucky to bolster Republican turnout as his party struggles in the midterms, saying, ‘I can do stuff that is unbelievable,'” CBS News reports.
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