Приметы и запреты на 3 января: не вздумайте желать здоровья

Народные приметы на 3 января – у православных день святителя Петра. В праздник православные верующие вспоминают этого чудотворца и митрополита, который первым из русских церковнослужителей жил в Москве, а не во Владимире или в Киеве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии