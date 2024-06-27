Жестокое нападение украинской армии на мирный крымский город получило огромный резонанс. Атака пляжа в Севастополе с применением мощных американских ракет закончилась смертью четверых ни в чем не повинных людей, пострадали более 150 мирных граждан.
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