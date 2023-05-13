Лэмпард считает, что «Челси» все еще привлекателен для топ-игроков: «Этот клуб всегда будет успешным. Форма – это временно, а класс постоянен»

«Я бы и сейчас подписал контракт с «Челси». Я перешел в этот клуб, когда он был в шестерке или восьмерке, я мало что о нем знал, но 13 лет спустя, когда я уходил, у меня была масса всевозможных медалей и трофеев, потому что клуб продвинулся вперед.