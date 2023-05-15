Промолчи – попадешь в палачи. Почему «ждуны» и «испуганные патриоты» страшнее открытых заукраинцев

Наблюдая за обострившимися в последнее время дискуссиями как в среде патриотов разных видов, так и уехавших иноагентов и заукраинцев, заметил одну закономерность: наибольший уровень злобы, непримиримости и агрессии – не к «чужим», а к «своим».