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Закон, порядок, государство

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Экипаж Ми-28нм нанес удар авиационными ракетами по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж Ми-28нм нанес удар авиационными ракетами по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области

Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.

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