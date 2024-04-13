Осталеп: "Румынским разведчикам стоило бы информировать своё руководство о том, что они делают в Молдове не так"

В молдавском обществе существуют опасения и страхи по поводу Румынии из-за неприятной исторической памяти, навязывания гражданам Молдовы названия языка и противоестественного изучения истории румын, а также из-за экспансионистских взглядов и стремлений руководства соседней страны.