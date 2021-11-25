Русский парадокс: «Дядя Вова, если денег в бюджете куры не клюют, то почему бабушки копейки считают»

Страну кормят только красивыми отчетами о наших достижениях Сергей Аксенов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Материал комментируют: Андрей Песоцки Петр Пушкарев Налоговые поступления в федеральный бюджет по итогам 2021 года увеличатся на 7 трлн.