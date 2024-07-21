БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Брошенных» поездов от РФ до КНР при единой цифроплатформе не будет

«Брошенных» поездов от РФ до КНР при единой цифроплатформе не будет

Алексей БАЛИЕВ  На днях Россией, Казахстаном и Китаем в Астане в ходе заседания китайско-казахстанского Делового совета подписано международное соглашение «О создании Единой цифровой платформы (ЕЦП.

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