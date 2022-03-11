Суть Событий

65 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Ну, это можно только приветствовать. Депутаты должны работать на Родине, а не раскатывать по Европам.Британия вслед за...
  • Владимир Курюкин
    Вроде бы должность обязывает быть если не умной, то сдержанной, но тут все по поговорке, волос долог, а ум короток. У...Глава МВФ не искл...
  • Лев Михайлов
    Про такого чинушу можно только сказать по-английски: мир, дверь, мяч.Не по чину заявле...

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН из-за обнаруженных на Украине биолабораторий

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН из-за обнаруженных на Украине биолабораторий

Соответствующее заявление сделал заместитель постпреда РФ при СБ ООН. Москва призвала Совет безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) провести специальное заседание по вопросу военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх