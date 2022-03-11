Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН из-за обнаруженных на Украине биолабораторий

Соответствующее заявление сделал заместитель постпреда РФ при СБ ООН. Москва призвала Совет безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) провести специальное заседание по вопросу военно-биологической деятельности США на территории Украины.
Соответствующее заявление сделал заместитель постпреда РФ при СБ ООН. Москва призвала Совет безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) провести специальное заседание по вопросу военно-биологической деятельности США на территории Украины.
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