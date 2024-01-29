Илон Маск про ситуацию в Техасе глазами россиян. Точно - наш человек

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Комментарии
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Регина Толстоброва
точно. еще пишут. чт о разберутся друг с другом и дело с концом.
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20 час.
Valeriy Shershkov
широта интересов похвальна ... умиляет человеческое отношение лидера к окружающей среде ... у наших этого нет (даже &quot;днём с огнём&quot;) ...
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20 час.

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