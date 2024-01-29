Илон Маск про ситуацию в Техасе глазами россиян. Точно - наш человек

Нет, всё-таки, как ни крути, не дают Илону покоя ни россияне, ни наша страна. То он с Медведевым переписывается, соревнуясь в остроумии, то открыто заявляет, что на работу старается брать именно наших соотечественников, отличающихся, помимо отличного образования, живым складом ума, то вообще - Старлинк у границ крымского полуострова включать отказывается.