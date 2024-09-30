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Владимир Резанов посетил джазовый фестиваль «Геленджик – молодое»

Владимир Резанов посетил джазовый фестиваль «Геленджик – молодое»

Владимир Резанов посетил джазовый фестиваль «Геленджик – молодое»24 и 25 сентября заместитель Председателя Общественной палаты Республики Крым и член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Резанов принял участие в джазовом фестивале «Геленджик – молодое» по приглашению члена Общественной палаты Российской Федерации Дмитрия Кисе.

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