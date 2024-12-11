«Хезболла» выразила намерение поддерживать Сирию при новой власти

Ливанское шиитское движение «Хезболла» выразило намерение продолжить оказывать поддержку Сирии. В заявлении движения, текст которого приводит телеканал Al Mayadeen, отмечается, что «Хезболла» будет поддерживать Сирию и её народ в праве создавать собственное будущее.