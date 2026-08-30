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Новости Тамбова

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Тамбовский «Спартак» разгромил «Металлург» и догнал лидера Второй лиги по очкам

Тамбовский «Спартак» разгромил «Металлург» и догнал лидера Второй лиги по очкам

Спорт, 2 минуты назад Фото: Официальный телеграм-канал футбольного клуба «Спартак» Тамбов Тамбовчане выиграли 3:1, прервали трёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате и набрали 50 очков.

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