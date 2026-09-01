Обращение Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова по случаю Дня знаний

Уважаемые татарстанцы! Дорогие школьники и студенты, учителя и воспитатели, работники и ветераны системы образования, родители! Примите искренние поздравления с Днем знаний – праздником, который объединяет поколения общим чувством радостного волнения, счастливых улыбок и светлых надежд.