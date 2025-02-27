В МИД России заявили, что Москва выступает за возобновление диалога по СНВ-3

Россия выступает за возобновление диалога по многосторонним соглашениям, касающимся разоружения и контроля над вооружениями, таким как СНВ-3, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
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