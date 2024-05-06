Расчеты «Градов» группировки войск «Центр» присоединились к акции «Бессмертный полк»

Военные разместили на боевых машинах фотографии своих дедов и прадедов Военнослужащие расчетов РСЗО «Град» группировки ВС РФ «Центр», которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк», сообщили в МО РФ.
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