Расчеты «Градов» группировки войск «Центр» присоединились к акции «Бессмертный полк»

Военные разместили на боевых машинах фотографии своих дедов и прадедов Военнослужащие расчетов РСЗО «Град» группировки ВС РФ «Центр», которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк», сообщили в МО РФ.