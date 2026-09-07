Медведь напал на мужчину в Бурятии: пострадавший в тяжелом состоянии, власти ввели запрет на походы в лес

В двух километрах от села Хуртага (Закаменский район Бурятии) медведь напал на мужчину. Пострадавший доставлен в центральную районную больницу в тяжелом состоянии, сообщили 7 сентября 2026 года в администрации района.
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