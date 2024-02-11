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Песков: западной аудитории повезло, что Карлсон не задал острых вопросов Путину

Песков: западной аудитории повезло, что Карлсон не задал острых вопросов Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин мог ответить "острыми отповедями" на слишком острые формулировки, если бы они были в интервью с журналистом Такером Карлсоном.

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