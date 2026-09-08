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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» – фаворит на победу в ЛЧ по версии Goal, «Барса» – 2-я, «Бавария» – 3-я, «Реал» – 5-й, «Ливерпуль» – 8-й, «МЮ» – 10-й, «Галатасарай» – 16-й

Goal считает «ПСЖ» главным претендентом на победу в Лиге чемпионов.  Спортивный портал составил рейтинг, в котором действующий обладатель трофея занял первую строчку.

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