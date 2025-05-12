Юрист раскрыл, что сказать ГАИ, если инспектор требует документы от водителя, который стоит на стоянке

У многих автомобилистов возникает сомнение: обязаны ли они передавать документы сотруднику ГАИ, когда их машина находится на парковке? Некоторые считают, что в подобных обстоятельствах можно отказаться от предъявления бумаг, однако, как рассказал автоюрист в интервью порталу njcar.