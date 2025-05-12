FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 915 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Хрущевочки за червонец детишкам за глаза!Mash: у детей Бли...
  • Evgeni Velesik
    У него в семье кино идёт не хуже чем на экранах!На торжественной ...
  • Борис Чижов
    В органах местного самоуправления нет чиновников.Хинштейн перечисл...

Юрист раскрыл, что сказать ГАИ, если инспектор требует документы от водителя, который стоит на стоянке

Юрист раскрыл, что сказать ГАИ, если инспектор требует документы от водителя, который стоит на стоянке

У многих автомобилистов возникает сомнение: обязаны ли они передавать документы сотруднику ГАИ, когда их машина находится на парковке? Некоторые считают, что в подобных обстоятельствах можно отказаться от предъявления бумаг, однако, как рассказал автоюрист в интервью порталу njcar.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх