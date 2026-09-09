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Газета.ру

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Фестиваль "Бумеранг" соберет 200 юных кинематографистов в "Орленке"

Фестиваль "Бумеранг" соберет 200 юных кинематографистов в "Орленке"

Во всероссийском детском центре «Орленок» 19 сентября пройдет церемония открытия XXI всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», организатором которого традиционно выступает Музей Победы.

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