В Газе заявили о вторжении армии Израиля в больницу «Аш-Шифа»

Армия обороны Израиля ворвалась в отделение скорой помощи медицинского комплекса «Аш-Шифа» в секторе Газа и совершили нападение на пациентов, заявил телеканалу Al-Mayadeen генеральный директор всех больниц в секторе Газа Мухаммад Закут.
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