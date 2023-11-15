В Газе заявили о вторжении армии Израиля в больницу «Аш-Шифа»

Армия обороны Израиля ворвалась в отделение скорой помощи медицинского комплекса «Аш-Шифа» в секторе Газа и совершили нападение на пациентов, заявил телеканалу Al-Mayadeen генеральный директор всех больниц в секторе Газа Мухаммад Закут.