Говорим о безопасности

С целью предотвращения происшествий с несовершеннолетними, принятия профилактических мер, направленных на безопасность жизнедеятельности несовершеннолетних в летнее время во всех возрастных группах организованы беседы, проблемные ситуации, дидактические игры на тему: ´Безопасность на улице и дома´, ´Опасно-неопасно´, ´Опасные ситуации´, ´Электропри .