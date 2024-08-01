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Говорим о безопасности

Говорим о безопасности

С целью предотвращения происшествий с несовершеннолетними, принятия профилактических мер, направленных на безопасность жизнедеятельности несовершеннолетних в летнее время во всех возрастных группах организованы беседы, проблемные ситуации, дидактические игры на тему: ´Безопасность на улице и дома´, ´Опасно-неопасно´, ´Опасные ситуации´, ´Электропри .

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