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Кадыров попросил Минобороны позволить создавать полки для СВО

Кадыров попросил Минобороны позволить создавать полки для СВО

Рамзан Кадыров попросил МО дать право Чечне создавать полки и батальоны для СВО.Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия республиканским властям самостоятельно формировать полки и батальоны.

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