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Царьград

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Вице-губернатор Подшивалов призвал челябинцев прийти на выборы

Вице-губернатор Подшивалов призвал челябинцев прийти на выборы

Заместитель губернатора Челябинской области и руководитель регионального министерства ЖКХ Юрий Подшивалов выступил в прямом эфире «Гранады ТВ», который велся из Центра общественного наблюдения.

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