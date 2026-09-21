«Людям надоел этот канцлер». Сара Вагенкнехт призвала Мерца уйти в отставку после разгрома ХДС на выборах

Политический кризис в Германии перешел в открытую фазу. Лидер партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Сара Вагенкнехт публично потребовала отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца, назвав итоги земельных выборов в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине «чётким вотумом недоверия» главе правительства.
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