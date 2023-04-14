Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы МИД ФРГ Бербок о Путине в Китае

Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Китае о том, что Пекин должен оказать давление на российского лидера Владимира Путина, чтобы он остановил конфликт на Украине, было встречено резкой критикой читателей Die Welt в Twitter.
Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Китае о том, что Пекин должен оказать давление на российского лидера Владимира Путина, чтобы он остановил конфликт на Украине, было встречено резкой критикой читателей Die Welt в Twitter.
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