Daily Moscow

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Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы МИД ФРГ Бербок о Путине в Китае

Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы МИД ФРГ Бербок о Путине в Китае

Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Китае о том, что Пекин должен оказать давление на российского лидера Владимира Путина, чтобы он остановил конфликт на Украине, было встречено резкой критикой читателей Die Welt в Twitter.

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