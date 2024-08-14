Челябинский сыщик в Карабахе. Часть вторая

Окончание, начало здесь Преступность несовершеннолетних, выявляемая по линии уголовного розыска, всегда считалась латентной: пока нет возбужденного уголовного дела, пока преступление не выставлено официально в информационный центр, его как бы и нет вообще.
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