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Челябинский сыщик в Карабахе. Часть вторая

Челябинский сыщик в Карабахе. Часть вторая

Окончание, начало здесь Преступность несовершеннолетних, выявляемая по линии уголовного розыска, всегда считалась латентной: пока нет возбужденного уголовного дела, пока преступление не выставлено официально в информационный центр, его как бы и нет вообще.

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