В России опыты по лечению рака мозга при помощи онколитических вирусов могут начаться в 2024 году

В России опыты по лечению рака мозга при помощи онколитических вирусов могут начаться в 2024 году

Российские исследователи планируют начать в следующем году первые клинические испытания по использованию разработанного ими онколитического вируса на базе осповакцины для лечения рака мозга, если эти исследования будут одобрены регуляторами.

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