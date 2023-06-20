В России опыты по лечению рака мозга при помощи онколитических вирусов могут начаться в 2024 году

Российские исследователи планируют начать в следующем году первые клинические испытания по использованию разработанного ими онколитического вируса на базе осповакцины для лечения рака мозга, если эти исследования будут одобрены регуляторами.
Российские исследователи планируют начать в следующем году первые клинические испытания по использованию разработанного ими онколитического вируса на базе осповакцины для лечения рака мозга, если эти исследования будут одобрены регуляторами.
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