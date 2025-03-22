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Курские новости

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В Курской области имеется немало земель, которые вывели незаконно

В Курской области имеется немало земель, которые вывели незаконно

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал в своем телеграмм-канале сообщение о том, что в регионе имеется немало земельных участков, выведенных из государственной собственности по сомнительным коррупционным схемам.

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