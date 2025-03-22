В Курской области имеется немало земель, которые вывели незаконно

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал в своем телеграмм-канале сообщение о том, что в регионе имеется немало земельных участков, выведенных из государственной собственности по сомнительным коррупционным схемам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)