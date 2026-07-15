Барнаульца заключат под стражу за ДТП с двумя погибшими

Возможно, сейчас мужчина находится в больнице Смертельное ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул" Октябрьский районный суд Барнаула принял решение заключить под стражу 26-летнего жителя краевой столицы.
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