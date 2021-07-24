Дзюдоист Сметов вышел в 1/4 финала Олимпиады

Казахстанец Елдос Сметов победил турка Мехраджу Аккусу и вышел в четвертьфинал соревнований по дзюдо в весе до 60 килограммов Рахмонов с легкостью справился с Празерисом: готовился на Медео и задушил ветерана во втором раунде «Во дворе постоянно ходил раз на раз»: Камшыбек Кункабаев рассказал о взрослении, трилогии Головкин – Канело и мыслях о будущем Василий Левит – гордость Казахстана: спорно проиграл россиянину на Олимпиаде, арбитров назвали продажными, а болельщики гудели на награждении чемпиона.