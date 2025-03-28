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Царьград

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На пороге грандиозного шухера. В порт Одессы массово заходят корабли НАТО. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

На пороге грандиозного шухера. В порт Одессы массово заходят корабли НАТО. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Перемещение европейских судов в аэропорту Одессы ничего хорошего не предвещает. Кто сегодня находится под прицелом?Украинские подпольщики передают о том, что в Одесском морском порту замечена подозрительная активность кораблей стран НАТО.

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Комментарии
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ВС
Валерьян Смогловский
Пиз***еть.не.мишки.аорочать
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18 час.
SI
Sergey Ivanov
Ну, а те, кто во власти умеет только Пиз***еть- пусть идут мешки ворочать. Если пользы от них нет- то хотя бы вреда не будет.
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18 час.
АК
Арик Кука
Войны при частной собств всегда маркетинг. Идёт боевая торговля.
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16 час.
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