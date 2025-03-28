На пороге грандиозного шухера. В порт Одессы массово заходят корабли НАТО. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Перемещение европейских судов в аэропорту Одессы ничего хорошего не предвещает. Кто сегодня находится под прицелом?Украинские подпольщики передают о том, что в Одесском морском порту замечена подозрительная активность кораблей стран НАТО.
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