Адвокат Буйновский: суд столкнулся с коллизией в деле генерала Попова

В ходе рассмотрения дела о мошенничестве против экс-командующего 59-й армией, генерал-майора Ивана Попова, суд столкнулся с необычной коллизией, сообщил адвокат обвиняемого Сергей Буйновский в интервью «Коммерсанту».
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