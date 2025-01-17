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Адвокат Буйновский: суд столкнулся с коллизией в деле генерала Попова

Адвокат Буйновский: суд столкнулся с коллизией в деле генерала Попова

В ходе рассмотрения дела о мошенничестве против экс-командующего 59-й армией, генерал-майора Ивана Попова, суд столкнулся с необычной коллизией, сообщил адвокат обвиняемого Сергей Буйновский в интервью «Коммерсанту».

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