В Англии продают старейший сохранившийся Jaguar XJ

На продажу выставлен седан очень раннего образца: это не просто представитель так называемой «первой серии», выпускавшейся с 1968 по 1973 год, а один из двадцати опытных автомобилей, вручную собранных на заводе в Браунс-Лейн летом 1968 года.
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