Военный эксперт рассказал об ответе России на трагедию в Кирилловке

@ Валерий Шарифулин/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков Эксперт Дандыкин: С приходом Драпатого людоедская тактика ВСУ будет нарастать Терактом в Кирилловке Украина сознательно провоцирует Россию на удары по местам массового скопления людей и гражданской инфраструктуре, но опускаться до уровня ВСУ нельзя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин.