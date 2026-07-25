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Военный эксперт рассказал об ответе России на трагедию в Кирилловке

Военный эксперт рассказал об ответе России на трагедию в Кирилловке

@ Валерий Шарифулин/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков Эксперт Дандыкин: С приходом Драпатого людоедская тактика ВСУ будет нарастать Терактом в Кирилловке Украина сознательно провоцирует Россию на удары по местам массового скопления людей и гражданской инфраструктуре, но опускаться до уровня ВСУ нельзя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин.

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