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Голос Мордора: Как Литва стреляет себе по ногам, окончательно испортив отношения с Китаем

Голос Мордора: Как Литва стреляет себе по ногам, окончательно испортив отношения с Китаем

Литва продолжает свою беспощадную и бессмысленную битву с Китаем. Которая не приносит Литве ничего, кроме значительных убытков и очень надолго испорченных отношений с самой экономически мощной державой Азии Но похоже, что для Литвы это не проблема.

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