Голос Мордора: Как Литва стреляет себе по ногам, окончательно испортив отношения с Китаем

Литва продолжает свою беспощадную и бессмысленную битву с Китаем. Которая не приносит Литве ничего, кроме значительных убытков и очень надолго испорченных отношений с самой экономически мощной державой Азии Но похоже, что для Литвы это не проблема.
Литва продолжает свою беспощадную и бессмысленную битву с Китаем. Которая не приносит Литве ничего, кроме значительных убытков и очень надолго испорченных отношений с самой экономически мощной державой Азии Но похоже, что для Литвы это не проблема.
Свежие комментарии