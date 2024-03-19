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Ушла из жизни артистка первой балетной труппы Музтеатра Карелии

В соответствии с сообщением Союза театральных деятелей Карелии, Людмила Александровна Овчинникова (Васильева), артистка первого балетного театра Музыкального театра Карелии, ушла из жизни в возрасте 91 год 17 марта.

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